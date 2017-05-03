Очевидцы рассказали, что произошло в центре Петрозаводска, где мужчина устроил стрельбу

03 Мая 2017 года, 17:20

ПЕТРОЗАВОДСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В Петрозаводске сегодня утром в доме №31в по улице Герцена в подвале заперся мужчина. Он выкрикивал угрозы в адрес жильцов и устроил стрельбу, пишет «Губерния Daily».

На место прибыли ОМОН и глава карельского МВД. В полиции пока что не дают комментариев по факту произошедшего, но жители дома успели кое-что рассказать.

«Мужчина закрылся в подвале и угрожал взорвать дом, потом устроил перестрелку с полицией и убил собаку. При этом повредили систему отопления. Никого там особенно не эвакуировали», – сообщил очевидец.

Мужчину уже обезвредили и задержали.

Фото: ptzgovorit.ru