Мурманские улицы продолжают готовить к празднованию Дня Победы

03 Мая 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Специалисты управления дорожного хозяйства Мурманска следят за подготовкой улиц города к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году свою лепту внесла непредсказуемая заполярная погода, но мы сделаем все возможное, чтобы 9 мая Мурманск встретил чистым и праздничным», - говорит директор муниципального учреждения Станислав Ланин.

В настоящий момент дорожные рабочие выполняют как механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, так и уборку лестниц и остановок в ручном режиме. Кроме того, в преддверии праздничных мероприятий обновляются ограждения, моются памятные знаки и очищаются подходы к памятникам и монументам.

Стоит отметить, что мурманчане могут внести посильный вклад в дело уборки родного города. 6 мая состоится очередной общегородской субботник. Каждый может выйти в свой двор, привести в порядок придомовую территорию, детскую площадку, палисадник. Инвентарь и инструменты участники «генеральной уборки» смогут получить в управляющих организациях по месту жительства. Напомним, что подобное мероприятие уже проходило на минувших выходных.

АГМ