Глава администрации Апатитов уволил директора МУП «Заполярье»

03 Мая 2017 года, 16:56

АПАТИТЫ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Апатитов Николай Бова подписал приказ об увольнении директора МУП «Заполярье» Галины Муратовой, сообщили «Би-порту» в администрации.

МУП «Заполярье» оказывает услуги общественного питания и поставки продуктов. Причиной увольнения директора стали своеобразные правила «трудовой дисциплины»: как оказалось, на ночь поваров запирают в цехах. Об этом стало известно минувшей ночью, когда одной из пекарей вызвала «скорую». Медицинские работники не сразу смогли оказать первую помощь, так как дверь была закрыта на замок.

Следственный комитет по Мурманской области и прокуратура Апатитов начали проверку по факту условий работы пекарей МУП «Заполярье».

Фото: Twitter