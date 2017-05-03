Обвиняемых по делу о крушении СПБУ «Кольская» приговорили к шести годам колонии-поселения

03 Мая 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Только что судья Первомайского суда Светлана Коренкова огласила приговор по делу о крушении буровой Кольская. Леониду Бордзиловскому и Борису Лихвану назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на шесть лет, передаёт корреспондент ИА «Би-порт» из зала суда. Течение срока начнётся с момента их прибытие в колонию, на что у обвиняемых есть десять дней.

Фигуранты признаны виновными по статье - Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Изначально сторона обвинения запросила для Леонида Бордзиловского и Бориса Лихвана 5,5 лет колонии-поселения. Оглашение приговора в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя гендиректора и исполняющего обязанности главного инженера АО «Арктикморнефтегазразведка» началось 2 мая. В первый день было озвучено, что обвиняемые не предприняли необходимых мер для пресечения крушения платформы.

Обвинительное заключение было утверждено прокуратурой в 2015 году, тогда материалы направили в Поронайский городской суд Сахалинской области.

В момент трагедии на «Кольской» находились 67 человек – погибли 53, включая 36 жителей Мурманской области. Верховный суд страны учел данный факт и перенес рассмотрение дела в Мурманск. На тот момент оно составляло 28 из 77 томов. Прошло более пяти лет. Родственники погибших и потерпевшие за это время не раз заявляли о том, что на скамье подсудимых оказались не те люди, а истинных виновных необходимо искать среди руководства, которое разрешило совершить буксировку от шельфа полуострова Камчатка к Сахалину в зимнее время. Ремонт, проведенный на СПБУ в 2011 году, также не соответствовал технологии: не была проведена дефектоскопия, не устранены многочисленные трещины в корпусе, к работам привлекались сварщики без специальной сертификации. Несмотря на факты и доказательства, представленные в суде, самым заметным стал факт фальсификации бывшим следователем по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте Виталия Фердера. В 2013 году он лично составил около 30 протоколов от имени свидетелей, чтобы ускорить расследование. Фактически Фердер юридический не судим, но он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сегодняшнее решение Первомайского суда будет обжаловано как потерпевшими, так и обвиняемыми.