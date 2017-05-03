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Главная » НОВОСТИ » Уникальную АПЛ сейсмической разведки в России начнут строить в 2020 году
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 20:00

Уникальную АПЛ сейсмической разведки в России начнут строить в 2020 году


РОССИЯ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Строительство уникальной подводной лодки сейсмической разведки начнется в 2020 году. Сообщается, что подлодку построят на базе подводного атомохода, в конструкцию которого внесут некоторые изменения, в частности, специальные крылья-сейсмодатчики, образующие гигантскую сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров.

Разработка подлодки происходит в рамках проекта «Айсберг», который предполагает создание сети необитаемых буровых установок, роботов, подводных комплексов и автономных атомных реакторов. Проект рассчитан на 20-30 лет, а подобная разработка на сегодняшний день является единственной в мире, заключает издание.

Как рассказал в эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец, судно способно выполнять множество задач.

«Гражданская АПЛ может выполнять в интересах России много функций, и прежде всего, это разведка подводных пространств. Кроме того, такая подлодка могла бы проводить подводную геологическую разведку. Не исключаю, что с подлодки может производиться бурение для взятия проб из придонного океанического или морского грунта. Понятно, что гражданская подлодка не имеет никаких военных целей. Это судно будет выполнять чисто гражданскую миссию», - отмечает эксперт.

Ещё одной задачей, считает он, может быть обеспечение безопасности прохождения судов. Лодка позволит вести исследование подводных течений и смену климата в океаническом регионе.

«Гидрографическая задача тоже будет относиться к одной из главных для такого судна. Мы не должны забывать, что у нас впереди – обновленная работа Северного морского пути. Это важнейшая экономическая артерия, где нужно обеспечить безопасность плавания. Подлодка, которая будет ходить в заданном регионе, принесет очень много пользы для обеспечения безопасности прохождения судов», - заключил Баранец.

Фото: kp.ru

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