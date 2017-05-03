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Жизнь в Мурманске


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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 4 мая
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 20:35

Мурманск: прогноз отключений на 4 мая


МУРМАНСК/ 3 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 4 мая.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 15.00 пр. Тарана, 2, 4

ул. Буркова,  13, 15, 17, 17а, 19а, 19/2, 21, 23, 25

ул. Полярной Правды, 2, 2а

ул. Сомова, 3, 4, 6, 8, 9, 11

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Инженерная, 6,8

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Кошевого, 12 (корп.2), 14 (корп.2)

ул. Челюскинцев, 21б, 21в, 25, 35, 37

ул. Карла Либкхнета, 12, 14, 18, 22.

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 ул. Прибрежная, 60, 62, 65, 66.

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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