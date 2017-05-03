В Мурманском филиале Почты России пройдет спецгашение «Путь к Победе»

04 Мая 2017 года, 08:15

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ - 4 мая в рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение выходит марка, посвящённая северным конвоям. Это специальные формирования судов с грузами и кораблями охраны, созданным в годы Второй мировой войны союзниками СССР для доставки в советские северные порты вооружения, военной техники и других грузов. Также сегодня будет действовать памятный штемпель одного дня гашения «Путь к Победе».

Поставить оттиск спецштепеля можно будет и в Мурманске. Погасить почтовую продукцию можно во время работы отделения 183038 по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82а.