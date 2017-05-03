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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске и Североморске прошли репетиции военных парадов
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 08:40

В Мурманске и Североморске прошли репетиции военных парадов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялась первая репетиция военного парада ко Дню Победы. В нём была задействована военная техника  сухопутных и береговых войск, а также соединений ПВО Северного флота. В нём также приняли участие парадные расчёты женщин-военнослужащих Северного флота и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

МУРМАНСК ПАРАД

Репетиция парад прошла и в Североморске, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота. В ней приняли участие более 450 военнослужащих штаба и управления флота, объединения ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск, соединений ракетных и противолодочных кораблей, а также сводный женский парадный расчёт и североморские кадеты. Были отработаны элементы приветствия командующего парадом, возложения венков к памятнику Героям-североморцам – защитникам Заполярья и прохождение торжественным маршем.

Всего в мероприятиях, посвящённых Дню Победы примут участие более 4,3 тысяч военнослужащих Северного флота. Военные парады и торжественные шествия пройдут в 9 городах и 4 посёлках Мурманской и Архангельской областей, где дислоцированы войска и силы Северного флота, в том числе Полярный, Гаджиево, Заозёрск, Оленегорск, Кандалакша, Заполярный Архангельск, Северодвинск, а также посёлки Печенга, Видяево, Никель, Нижнее Луостари. Военнослужащие Северного флота также примут участие в параде на Красной площади в Москве.

Как ранее сообщал «Би-порт», в мурманском параде примут участие более 430 военнослужащих и 46 единиц военной техники.

Фото: Дмитрий Рак и пресс-служба Северного флота

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