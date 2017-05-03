Мурманский морской торговый порт вывел спецтехнику на улицы города

04 Мая 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ - Более 20 тысяч тонн пескосоляной смеси было использовано дорожниками для борьбы с гололедом в зимний период. После освобождения улиц от снега и просыхания асфальтового покрытия уборка песка является первоочередной задачей городских хозяйственных служб.

Кроме того, приближается День Победы, когда в центре Мурманска состоятся военный парад и шествие к мемориалу «Защитникам Заполярья». Всенародный праздник город-герой Мурманск должен встречать чистым и в праздничном убранстве. Поэтому помощь портовиков пришлась кстати.

ПАО «ММТП» уже несколько лет эффективно использует для уборки территории порта современные вакуумные подметально-уборочные машины. Именно эту спецтехнику мурманчане теперь могут увидеть на улицах города.

Современная техника, которую иногда называют «вакуумным пылесосом», имеет объемный накопительный бункер для смета, а также большой резервуар с водой для полива. Машины позволяют быстро и качественно производить очистку дорожного полотна от мусора, песка и пыли.

Сырая и холодная погода не препятствует уборке городских магистралей. Напротив, технология уборки улиц предусматривает предварительное увлажнение асфальта.

Уборка улиц силами спецтехники ПАО «ММТП» стартовала 2 мая и продолжится весь период сезонных работ по благоустройству города.