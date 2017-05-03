Марина Ковтун участвует в заседании с Владимиром Путиным

04 Мая 2017 года, 10:10

МОСКВА/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В Кремле сегодня состоится заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. Заседание проходит под председательством президента России Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области, в заседании также примет участие губернатор Марина Ковтун.

На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

С докладами по каждому блоку выступят профильные министры и главы регионов: Министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, Министр труда и социальной защиты Максим Топилин и губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель Минстроя Михаил Мень и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.