Мурманск входит в топ-10 самых популярных у туристов городов России в День Победы

04 Мая 2017 года, 10:34

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Аналитическое агентство ТурСтат определило самые популярные у туристов города России в День Победы. В городах-героях и городах воинской славы России 9 мая пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты.

В топ-10 городов России, популярных у туристов в День Победы, вошли Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Волгоград, Мурманск, Новороссийск, Тула, Псков и Смоленск. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

«В Мурманске туристический бюджет в праздничные майские выходные составит в среднем 2,6 тысяч рублей в сутки, а самый недорогой отдых в городах первой десятки в праздник будет в Смоленске (2,3 тысяч) и Туле (2,4 тысяч)», – рассказали «Би-порту» в ТурСтате.

Прага, Берлин и Будапешт составляют первую тройку зарубежных городов, популярных для путешествий на 9 мая.