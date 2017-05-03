Директор мурманского завода выплатил зарплату сотрудникам после обращения в суд

04 Мая 2017 года, 11:02

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Завершено рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО «ПКФ Завод Ремстроймаш». Андрей Гудков обвинялся в частичной невыплате заработной платы четырем сотрудникам предприятия с 16 декабря 2016 по 27 марта 2017 года. Изначально была озвучена общая сумма долга в 236 тысяч рублей, в настоящий момент областная прокуратура говорит о сумме свыше 190 тысяч.

«С учетом компенсации подсудимым причиненного имущественного ущерба, суд пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела за примирением сторон», – сообщили в надзорном органе.

Фото: Svopi.ru