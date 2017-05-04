Мурманская ТЭЦ отключила горячую воду и отопление ряду городских предприятий

04 Мая 2017 года, 11:38

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Мурманская ТЭЦ ввела ограничение отопления и горячего водоснабжения в отношении ряда потребителей. Основанием для прекращения поставки коммунальных ресурсов стала задолженность абонентов и невыполнение предоставленных графиков ее погашения, сообщают в пресс-службе компании.

В список неплательщиков попали крупные и известные организации, такие как МО ДОСААФ России и ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ РОССИИ». Их задолженность превышает 3,5 млн рублей. Кроме того, долги в размере 4,5 млн рублей накопило Мурманское морское пароходство. Подача горячего водоснабжения прекращена в том числе в административные здания предприятия. В числе должников и ОАО НТФ «Комплексные системы», которое задолжало 2,3 млн рублей, а также спортивный клуб «Наша планета» — его долг составляет 824,6 тысяч рублей.

«Мурманская ТЭЦ рассматривает ограничение тепловой энергии как крайнюю меру работы с должниками и готова к диалогу с потребителями. Однако не редки ситуации, когда абоненты, предоставляя графики погашения задолженности, не соблюдают их. Крайне важно понимать, что от регулярности оплаты потребленного ресурса зависит возможность и своевременность приобретения топлива, и выполнение летней ремонтной программы на источниках теплоснабжения», считает директор по сбыту Мурманской ТЭЦ Александр Парский.