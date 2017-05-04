Мурманская ТЭЦ отключила горячую воду и отопление ряду городских предприятий

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»
Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Трагически погиб наш бывший коллега Михаил Нагибин
 
 
 
 

Курсы валют 04.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,8323
0,4556
1 USD
Доллар США
57,0927
0,1409
1 EUR
Евро
62,3224
0,1709
10 NOK
Норвежских крон
66,3830
0,0991
10 SEK
Шведских крон
64,7500
0,3460
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.8 м/с
давление 768.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога на Териберку открыта
04 Мая 2017, 11:54
Дорога на Териберку открыта
Мурманская ТЭЦ отключила горячую воду и отопление ряду городских предприятий
04 Мая 2017, 11:38
Мурманская ТЭЦ отключила горячую воду и отопление ряду городских предприятий
Мурманск входит в топ-10 самых популярных у туристов городов России в День Победы
04 Мая 2017, 10:34
Мурманск входит в топ-10 самых популярных у туристов городов России в День Победы
Сегодня в Мурманске отключили уличное освещение
04 Мая 2017, 09:41
Сегодня в Мурманске отключили уличное освещение
 
 
 
 

Самое читаемое

Средняя зарплата по Мурманской области – 48 тысяч рублей
03 Мая 2017, 14:10
Мурманск: прогноз отключений на 4 мая
03 Мая 2017, 20:35
В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту превышения пределов необходимой самообороны
03 Мая 2017, 18:41
Глава администрации Апатитов уволил директора МУП «Заполярье»
03 Мая 2017, 16:56
Обвиняемых по делу о крушении СПБУ «Кольская» приговорили к шести годам колонии-поселения
03 Мая 2017, 17:10
Для сопровождения автобуса «Туманный-Мурманск» потребовалась спецтехника
03 Мая 2017, 13:34
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманская ТЭЦ отключила горячую воду и отопление ряду городских предприятий
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 11:38

Мурманская ТЭЦ отключила горячую воду и отопление ряду городских предприятий


МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Мурманская ТЭЦ ввела ограничение отопления и горячего водоснабжения в отношении ряда потребителей. Основанием для прекращения поставки коммунальных ресурсов стала задолженность абонентов и невыполнение предоставленных графиков ее погашения, сообщают в пресс-службе компании.

В список неплательщиков попали крупные и известные организации, такие как МО ДОСААФ России и ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ РОССИИ». Их задолженность превышает 3,5 млн рублей. Кроме того, долги в размере 4,5 млн рублей накопило Мурманское морское пароходство. Подача горячего водоснабжения прекращена в том числе в административные здания предприятия. В числе должников и ОАО НТФ «Комплексные системы», которое задолжало 2,3 млн рублей, а также спортивный клуб «Наша планета» — его долг составляет 824,6 тысяч рублей.

«Мурманская ТЭЦ рассматривает ограничение тепловой энергии как крайнюю меру работы с должниками и готова к диалогу с потребителями. Однако не редки ситуации, когда абоненты, предоставляя графики погашения задолженности, не соблюдают их. Крайне важно понимать, что от регулярности оплаты потребленного ресурса зависит возможность и своевременность приобретения топлива, и выполнение летней ремонтной программы на источниках теплоснабжения», считает директор по сбыту Мурманской ТЭЦ Александр Парский.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Корабли Северного флота прибудут в Мурманск 9 мая
2.
Мурманск входит в топ-10 самых популярных у туристов городов России в День Победы
3.
Четыре человека пострадали при столкновении полицейского УАЗа и «BMW X5»
4.
Сегодня в Мурманске отключили уличное освещение
5.
Пожилой мурманчанин угрожал взорвать дом
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта