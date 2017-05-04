Путин и Эрдоган дали «зеленый свет» туристическому сезону в Турции

04 Мая 2017 года, 11:50

ТУРЦИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что «период восстановления российско-турецких отношений завершен». Об этом пишет Ассоциация туроператоров.

«Некоторое время назад наши двусторонние отношения, как известно, проходили испытание на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен. Мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию», – заявил президент.

Отношения между странами осложнились после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик. Россия ввела запрет на чартеры в Турцию в ноябре 2015 года. К осени 2016 года запрет был снят.

Путин, признавая лидерство Турции на выездном туристическом рынке, снова обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности отдыха россиян на курортах Турции. По его словам, «российские профильные ведомства готовы оказывать турецким спецслужбам всяческое содействие и помощь в этих вопросах».

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович также заявил, что предупреждение по чартерам в Турцию будет отозвано. По его словам, этот пункт включен в сегодняшние договоренности глав России и Турции.

«Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация, риски постепенно снижаются, оно будет отозвано, но повторяю, это должно соответствовать общему фону наших отношений. Мы должны увидеть позитив во всех экономических отношениях... Сегодня прозвучала команда президента сделать все это быстро», – сказал Дворкович.

Ранее СМИ сообщали, что Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с рекомендациями «учитывать при планировании чартерных программ на летний сезон возможность приостановки чартерных рейсов в Турцию». Информация обеспокоила туристов, но спрос на направление восстановился в течение недели.

По словам Владимира Путина, Россия и Турция в 2019 году организуют перекрестный год культуры и туризма.

Фото: пресс-служба Кремля