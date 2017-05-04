Сайт администрации Мурманска атаковали хакеры

04 Мая 2017 года, 12:14

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ - 4 мая 2017 года официальный сайт администрации города Мурманска подвергся атаке неизвестных злоумышленников. На главной странице сайта была опубликована информация о том, что администрация города Мурманска как учредитель газеты «Вечерний Мурманск» якобы приносит извинения за содержание статей издания.

«Сообщаем, что эта информация ни в коей мере не может быть расценена как официальное сообщение администрации города Мурманска», - говорится в сообщении администрации.

Администрация города Мурманска обратилась в правоохранительные органы с целью установить лиц, совершивших противоправные действия.