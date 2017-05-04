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Сари
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Главная » НОВОСТИ » 101 ветеран Великой Отечественной войны Мурманской области улучшил жилищные условия
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 12:42

101 ветеран Великой Отечественной войны Мурманской области улучшил жилищные условия


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – С 2008 года жилищные условия в Мурманской области улучшил 101 ветеран, на это было израсходовано более 83 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. В 2016 году региону удалось в полном объеме выполнить поручение Владимира Путина и в приоритетном порядке обеспечить жильем всех инвалидов и участников Великой Отечественной войны, состоящих в областном списке.

В 2017 году двум из четырех состоящих на жилищном учете вдов участников войны предоставлена социальная выплата. Еще одному очереднику субсидия будет выделена за счет остатка средств федеральной субвенции и дополнительных средств областного бюджета в первом полугодии 2017 года.

Потребность в федеральных средствах для улучшения жилищных условий еще одного ветерана будет подтверждена в Минстрое России в июле 2017 года.

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