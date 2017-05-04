Корабли Северного флота прибудут в Мурманск 9 мая

04 Мая 2017 года, 13:00

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В рамках празднования Дня Победы 8 и 9 мая с 12:00 до 20:00 состоится посещение надводных кораблей Краснознаменного Северного флота жителями и гостями Мурманска.

Малый ракетный корабль «Айсберг» и базовый тральщик «Соловецкий юнга» будут базироваться у пирса дальних линий территории морского вокзала Мурманска. Желающим попасть на корабли при себе необходимо иметь паспорт. Дети до 14 лет проходят в сопровождении взрослых.

Формирование экскурсионных групп для посещения надводных кораблей Северного флота ВМФ России будет организовано у входа в морской вокзал. Экскурсионные группы до 15 человек.

АГМ