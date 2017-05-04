Жителям Североморска покажут историческую реконструкцию боя за высоту

04 Мая 2017 года, 13:14

САФОНОВО/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Накануне Дня Победы 8 мая в 12:00 в гарнизоне Сафоново возле музея ВВС Северного флота на территории гидроаэродрома начнётся историческая реконструкция боя времён Великой Отечественной войны в Заполярье.

В ней примут участие члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и военнослужащие Северного флота, переодетые в военную форму советских воинов и их противников. Главным новшеством станет высадка морского десанта в губе Грязная. Во время представления будут применяться холостые боеприпасы и средства имитации взрывов и дыма.

После реконструкции состоится акция «Знамя Победы». В ходе неё военнослужащие СФ развернут самую большую копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом весной 1945 года, размером 42 на 25 метров. Произойдёт это на месте гидроаэродрома морской авиации Северного флота, который действовал в годы войны.

«В ходе мероприятий будет работать выставка советского и немецкого обмундирования, вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны. Зрители увидят элементы полевых лагерей Красной армии и Вермахта. Также для посещения будет открыт музей ВВС Северного флота с ангаром летательных аппаратов, в разное время стоявших на вооружении морской авиации ВМФ. Спланирована работа полевой кухни, а также торговых палаток «Военторга», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Выставки будут открыты с 10:00. В целях предупреждения автомобильных заторов в Сафоново рекомендовано воспользоваться общественным транспортом.