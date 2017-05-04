Жителям Североморска покажут историческую реконструкцию боя за высоту

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Приглашаем бухгалтеров и руководителей предприятий на семинар Приглашаем бухгалтеров и руководителей предприятий на семинар
Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»
Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

За правильные ответы на вопросы викторины мы вручаем подарки нашим самым внимательным зрителям
 
 
 
 

Курсы валют 04.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,8323
0,4556
1 USD
Доллар США
57,0927
0,1409
1 EUR
Евро
62,3224
0,1709
10 NOK
Норвежских крон
66,3830
0,0991
10 SEK
Шведских крон
64,7500
0,3460
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.1 м/с
давление 767.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Уровень рождаемости в Мурманской области снизился на 6,3%
04 Мая 2017, 13:53
Уровень рождаемости в Мурманской области снизился на 6,3%
Прокуратура внесла представление Марине Ковтун за содержание дороги на Териберку
04 Мая 2017, 13:11
Прокуратура внесла представление Марине Ковтун за содержание дороги на Териберку
Корабли Северного флота прибудут в Мурманск 9 мая
04 Мая 2017, 13:00
Корабли Северного флота прибудут в Мурманск 9 мая
Дорога на Териберку открыта
04 Мая 2017, 11:54
Дорога на Териберку открыта
 
 
 
 

Самое читаемое

Мурманск: прогноз отключений на 4 мая
03 Мая 2017, 20:35
В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту превышения пределов необходимой самообороны
03 Мая 2017, 18:41
Глава администрации Апатитов уволил директора МУП «Заполярье»
03 Мая 2017, 16:56
Четыре человека пострадали при столкновении полицейского УАЗа и «BMW X5»
04 Мая 2017, 10:21
Обвиняемых по делу о крушении СПБУ «Кольская» приговорили к шести годам колонии-поселения
03 Мая 2017, 17:10
Делом о запертых апатитских пекарях займётся Следственный комитет
03 Мая 2017, 15:13
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Жителям Североморска покажут историческую реконструкцию боя за высоту
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 13:14

Жителям Североморска покажут историческую реконструкцию боя за высоту


САФОНОВО/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Накануне Дня Победы 8 мая в 12:00 в гарнизоне Сафоново возле музея ВВС Северного флота на территории гидроаэродрома начнётся историческая реконструкция боя времён Великой Отечественной войны в Заполярье.

В ней примут участие члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и военнослужащие Северного флота, переодетые в военную форму советских воинов и их противников. Главным новшеством станет высадка морского десанта в губе Грязная. Во время представления будут применяться холостые боеприпасы и средства имитации взрывов и дыма.

После реконструкции состоится акция «Знамя Победы». В ходе неё военнослужащие СФ развернут самую большую копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом весной 1945 года, размером 42 на 25 метров. Произойдёт это на месте гидроаэродрома морской авиации Северного флота, который действовал в годы войны.

«В ходе мероприятий будет работать выставка советского и немецкого обмундирования, вооружения и военной техники времён Великой Отечественной войны. Зрители увидят элементы полевых лагерей Красной армии и Вермахта. Также для посещения будет открыт музей ВВС Северного флота с ангаром летательных аппаратов, в разное время стоявших на вооружении морской авиации ВМФ. Спланирована работа полевой кухни, а также торговых палаток «Военторга», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Выставки будут открыты с 10:00. В целях предупреждения автомобильных заторов в Сафоново рекомендовано воспользоваться общественным транспортом.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Корабли Северного флота прибудут в Мурманск 9 мая
2.
Мурманск входит в топ-10 самых популярных у туристов городов России в День Победы
3.
В Мурманске и Североморске прошли репетиции военных парадов
4.
Школьники из Мурманска участвуют во всероссийской акции «Письмо победы»
5.
Мурманские улицы продолжают готовить к празднованию Дня Победы
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта