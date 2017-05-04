Прокуратура внесла представление Марине Ковтун за содержание дороги на Териберку

04 Мая 2017 года, 13:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ - Губернатору Мурманской области внесено представление по факту ненадлежащего содержания и обслуживания автодороги «Кола-Серебрянские ГЭС». В зимний период 2016-2017 годов ограничение движения на трассе вводились 19 раз, при этом общая продолжительность закрытия проезда превысила один месяц. Проверка данного факта надзорным органом была проведена по многочисленным жалобам жителей региона. В прокуратуре Мурманской области также сообщили, что отсутствие транспортного сообщения создавало препятствия для осуществления предпринимательской деятельности организациям и индивидуальным предпринимателям.

«Губернатору внесено представление о немедленном принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений закона, выполнению мероприятий по обеспечении безопасности участников дорожного движения на рассматриваемой автомобильной дороге, усилению контроля за исполнением подрядными организациями обязанностей по содержанию данной автодороги», – подчеркнули в прокуратуре.

В начале апреля в связи со сложившейся ситуацией в правительстве Заполярья было созвано оперативное совещание. На нем Марине Ковтун доложили о проблемных вопросах, она в свою очередь дала поручения и призвала туристов воздержаться от поездок в Териберку и поселок Туманный.

За время изоляции в населенные пункты было проведено четыре автомобильные колонны. Первый заезд был осуществлен 31 марта. Из-за сложных погодных условий возникали аварии на линии электропередач, отсутствовала мобильная связь.