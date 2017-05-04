Население Мурманской области пополняется мигрантами из стран СНГ

04 Мая 2017 года, 13:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Сокращение численности населения Мурманской области до 757,6 тысяч человек в 2016 году в основном определялось миграционной убылью. Об этом свидетельствуют данные Мурманскстата. В 2016 году регион покинули 4,3 тысяч человек, а за период 2012-2016 годы – 31,2 тысячи человек.

В обмене населением с другими регионами России Мурманская область в 2016 году потеряла 5,1 тысячи человек. Сальдо миграции с государствами-участниками СНГ, напротив, было положительным. В 2016 году оно составило 0,8 тысячи человек. Миграционный прирост сложился, в основном, за счёт притока населения c Украины.