ЦКП получил статус 1С: Центр реальной автоматизации

04 Мая 2017 года, 13:40

Центр консалтинговых проектов (входит в группу «IT Полюс») получил статус 1С: Центр реальной автоматизации.

Это подтверждает высокий уровень компетенций аналитиков ЦКП для обследования бизнес-процессов и выстраивания оптимальной модели автоматизации для вашей компании.

Бывают ситуации, когда клиент осознает необходимость автоматизации, но нет четкого понимания, что именно автоматизировать, или возникают сложности с формулировкой, что конкретно нужно сделать – например, нет четко прописанных бизнес-процессов и поэтому непонятно, с чего начать, а, возможно, нет своих ресурсов для выявления задач, требующих автоматизации. В таких ситуациях можно обратиться к нам.



Аналитики Центра консалтинговых проектов помогут:

- выяснить, как автоматизация может повысить эффективность бизнеса

- выявить задачи для автоматизации и описать бизнес-процессы

- предложить варианты решения обозначенных задач



Специалисты Центра консалтинговых проектов прошли обучение и сертификацию по разработанной фирмой 1С технологии и проведут для вас грамотное предварительное обследование бизнес-процессов, подлежащих автоматизации, а затем предложат способы повышения эффективности бизнеса клиента.