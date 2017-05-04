04 Мая 2017 года, 13:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – По итогам 2016 года уровень рождаемости в Мурманской области снизился на 6,3%. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманскстате. За минувший год в регионе родились 8,5 тысяч детей.

«Среди родившихся 39% составляли первенцы, 43% – вторые и 17% – третьи и последующие по порядку рождения», - говорится в сообщении.

Уровень смертности в 2016 году уменьшился на 0,8 процента – до 8,7 тысяч человек. В структуре причин смерти населения преобладали болезни системы кровообращения (53%), новообразования (18%) и несчастные случаи, отравления и травмы (11%).