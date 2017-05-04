Семинар «Учет и налогообложение зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях в 2017 году с применением зарплатных решений 1С»

04 Мая 2017 года, 14:10

Приглашаем бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в семинаре «Учет и налогообложение зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях в 2017 году с применением зарплатных решений 1С», который проводит Центр консалтинговых проектов.

12 мая 2017г., Мурманск, ул.С.Перовской, 17а, 3-й этаж, УТЦ. Начало в 11:00.

Стоимость участия 2000 руб.

Семинар «1С:Консалтинг» поможет слушателям разобраться в новых законодательных аспектах и требованиях по расчету заработной платы, администрированию страховых взносов, НДФЛ, расчету пособий и др. Вопросы применения законодательства представлены на практических примерах в новом программном продукте «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения», ред.3.0, а также «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения», ред.1.0. Спикер мероприятия – Ольга Осипова.

Программа семинара:

Актуальные вопросы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в 2017 году (новые сроки расчетов, исчисление среднего заработка, дополнительные выплаты и др.).

НДФЛ: исчисление, уплата и отчетность в 2017 году.

Новое в порядке исчисления, уплаты и администрировании страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2017 году. Новые формы отчетности по страховым взносам. Отчетность в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Оплата больничных и пособий в 2017 году.

Вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета расчетов по оплате труда.

Практические примеры в «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» (редакция 1.0) и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» (редакция 3.0).

Ответы на вопросы.

Слушателям семинара будут предоставлены методические материалы, в которых отражены материалы выступления и практические примеры.

Записаться на обучение можно у менеджера по работе с клиентами Яны Домикановой по телефону/факсу (8152) 692-700 или по электронной почте info@it-murman.ru.