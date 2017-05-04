Лавров и Ниинистё обсудят сотрудничество в Арктических регионах

04 Мая 2017 года, 15:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Глава МИД России прибыл в Финляндию, где он встретится с главой внешнеполитического ведомства Суоми Тимо Сойни, а также проведёт переговоры с президентом республики Саули Ниинистё.

Ожидается, что на повестке дня будет также сотрудничество в Арктических регионах, так как на следующей неделе Финляндия примет председательство в Арктическом совете.

«На встрече Лаврова с Ниинистё будет также обсуждаться запланированный на лето визит Владимира Путина в Финляндию. По предварительным данным, Путин должен приехать в Финляндию в конце июня или начале июля», - пишет Yle.

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva