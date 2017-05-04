Владимир Путин: МФЦ должны принимать людей независимо от места регистрации

04 Мая 2017 года, 15:25

МОСКВА/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — В рамках сегодняшнего Кремлёвского заседания Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России президент Владимир Путин отметил необходимость продолжения работы над развитием многофункциональных центров. Напомним, что участие в заседании принимает губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Эффективность МФЦ стала одной из ключевых тем заседания. По словам президента, в целом по стране работает три тысячи МФЦ, которые предоставляют практически весь спектр госуслуг, а число обращений в центр за прошлый год превысило 60 миллионов.

«Этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано. Ведь в некоторых центрах пока ещё сохраняются очереди, как ни странно. Далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество даже в МФЦ не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют», - отметил Путин, подчеркнув, что мнение людей, их пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров.

Ключевой задачей, которую необходимо решить в данной сфере, по мнению Путина, является создание таких условий, чтобы каждый россиянин мог обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации.

«Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг», - считает Путин.

Напомним, что областные МФЦ продолжают расширять комплекс предоставляемых услуг.