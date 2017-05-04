Оценка качества услуг в России должна быть независимой

04 Мая 2017 года, 16:20

МОСКВА/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Система независимой оценки качества социальных услуг в России продолжает развиваться, заявил президент страны Владимир Путин.

«Независимая оценка нам нужна, разумеется, не для галочки. Это реальная возможность для людей влиять на процесс изменений в работе тех учреждений, которые наиболее важны в конкретной, ежедневной практической жизни: это больницы, поликлиники, учреждения образования и культуры», - отметил Путин.

По словам президента, важно, чтобы сами граждане, особенно в том числе люди с ограниченными возможностями, могли высказать замечания к качеству обслуживания, материально-техническому оснащению учреждений, оценить доброжелательность персонала. Кроме того, необходим прозрачный и понятный механизм проверки того, как учтены их предложения, какие решения приняты и как они реализуются.

«Принципиально важно обеспечить подлинную независимость оценки. Сейчас получается, что у поликлиник, например, формально высокая оценка, а на деле к специалистам не попасть, да и вообще уровень обслуживания достаточно низкий», - считает Путин.

В правительстве Мурманской области отметили, что в регионе система успешна развивается. Так, в регионе в этом году планируется обеспечить 100% охват независимой оценкой качества оказания услуг государственных и муниципальных организаций, которые оказывают услуги в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры. В целом в трехлетний период участие в независимой оценке примут 780 организаций, расположенных на территории региона.

Фото: пресс-служба Кремля