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Главная » НОВОСТИ » Расселение из аварийного жилья в России проходит плановыми темпами
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 16:40

Расселение из аварийного жилья в России проходит плановыми темпами


МОСКВА/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Подавляющее большинство российских регионов выполняют задачи по ликвидации аварийного жилья, несмотря на существующие сложности, отметил российский президент Владимир Путин на сегодняшнем заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Цель программы расселения — до сентября 2017 года предоставить новое комфортное жильё более 700 тысячам россиян. Так, с 1 января 2014 года по сентябрь 2017 года необходимо расселить 11,15 млн квадратных метров, на которых проживает 711,6 тысячи человек. По данным, которые привёл на заседании Путин, на 1 апреля 2017 года расселено 8,13 млн квадратных метров, на которых проживает 520 тысяч человек, то есть примерно 73% от планового показателя.

Президент отметил масштабность проблемы и поручил отстающим регионам проработать этот вопрос, а также предупредил, что попытки сэкономить время и средства на качестве жилья, в которое людей будут переселять из аварийных домов, должны строго пресекаться.

«Хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, то есть по принципу «возьми, боже, что нам негоже», ну и просто чтобы отчитаться. Хочу повторить, важны не только сроки, но и качество жилья. Также прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения», - заявил Путин.

Он также поручил российскому правительству совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. В течение переходного периода глава государства предложи продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который доказал свою эффективность.

В региональном правительстве сообщают, что расселение граждан из аварийного жилья в области идёт плановыми темпами. За время работы с Фондом ЖКХ в Мурманской области расселено 1,4 тысяч аварийных жилых помещений, переселено 3082 человека, построено 43 новых дома. До 1 сентября 2017 остается переселить 789 человек из 383 аварийных жилых помещений площадью 14,35 тысяч кв.м. Для этого ведётся строительство домов в Мурманске, Кандалакше, Териберке и Зеленоборском, которое будет завершено в этом году.

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