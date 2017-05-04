Упаковки с 1080 банками пива представила финская пивоварня

04 Мая 2017 года, 18:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — Финская пивоварня Nokian Panimo представила гигантские упаковки пива, каждая из которых содержит более чем 1080 банок Keisari, сообщает Mashable.

Одна упаковка в более чем тысячу банок обойдётся покупателю в 2160 евро или около 134 тысяч рублей. Однако в соцсетях нашлись свидетельства того, что люди приобретали такие пачки целиком. Кроме того, финские магазины дают возможность приобрести и часть банок.

Известно, что ранее торговая марка Karjala представила пачки по 100 банок, а потому это не первая нестандартно большая упаковка пива в Финляндии.