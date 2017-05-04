Новое подразделение КГМК будет следить за качеством руды

04 Мая 2017 года, 17:09

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ — На базе контрольно-аналитического центра (КАЦ) в Кольской ГМК создана группа рудника «Северный». Главным направлением деятельности нового структурного подразделения является совершенствование системы составления баланса металлов на предприятиях КГМК.

Как сообщают в компании, работа группы позволяет получать точные геологические данные, которые послужат для эффективного контроля за качеством руды, успешного планирования работы горнодобывающих мощностей. Как следствие, планируется увеличение экономической эффективности всех производственных подразделений компании.

Контролёры занимаются отбором и подготовкой проб для химического анализа товарной руды со всех переделов рудника «Северный» поступающей на обогатительную фабрику для повышения объективности и достоверности данных о работе подразделений и для контроля за снижением объёмов пустых пород и забалансовых руд в товарной руде, направляемой на дальнейшую переработку.

После отбора и необходимой подготовки - пробы передаются в исследовательскую лабораторию, а результаты химического анализа заносятся в систему, при помощи которой все заинтересованные структуры компании имеют возможность получать оперативную информацию по качеству руды. Такие данные необходимы прежде всего для внесения корректировок в производственный процесс, с целью более эффективной отработки запасов месторождения, поясняют в КГМК.