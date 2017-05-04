Температура растёт, ветер усиливается в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – 5-6 мая погоду Кольского полуострова буде определять циклон, смещающийся с острова Шпицберген на юго-восток Баренцева моря и далее на север Урала. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода., местами осадки, порывистый ветер. Температура воздуха +3+8 градусов.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер западный, северо-западный 15-18 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +4 градуса, ветер северо-западный 3-12 м/с.