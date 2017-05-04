Торговая сеть «Евророс» подвела итоги благотворительной акции «Подарок Ветерану»

05 Мая 2017 года, 09:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области в восьмой раз была проведена благотворительная акция «Подарок Ветерану». В рамках проекта компания «Евророс» передала в региональные общественные организации 500 продуктовых наборов. Подарки от торговой сети получили ветераны Мурманска, Североморска, Печенгского района и ЗАТО Александровск.

В качестве партнеров акции выступили: ООО «Валио», АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Золотая семечка», ООО «Круз», ОАО «МАКФА», ОАО «Экстра М», филиал «СЕВЕРО-ЗАПАД», ООО «Данон Юнимилк Трейд», ООО «Йонас-Трейд», ОАО «ЧМПЗ», ООО «Иней», ООО «Мон'делис Русь», ООО «Якобс Рус», ООО «Традиции качества», ООО ТП «Холдинг Векта», ООО «Нестле Россия», ООО «Камис-Приправы». В каждом наборе – не только основные продукты питания, но и деликатесы: сырокопченая колбаса, сыр, шоколад. Это отличное дополнение к праздничному столу.

В этом году к благотворительной акции подключился Детский театральный центр: здесь третьего мая состоялся спектакль «Дети военного Мурмана». Почетными гостями мероприятия стали члены Мурманского городского комитета ветеранов войны и военной службы, Советов ветеранов войны и труда октябрьского, первомайского и ленинского округов города Мурманска.

Ветеранам было приятно получить приглашение на театральную постановку, а также цветы и подарки от сотрудников торговой сети. Кроме того, на этой встрече ветераны смогли собраться вместе, пообщаться и вспомнить былое.

Все участники акции отмечают важность подобных мероприятий: ветераны совершили бессмертный подвиг, который навсегда останется вдохновляющим примером мужества и веры в свою Родину. Долг каждого из нас чтить этих великих людей и заботиться об их благополучии. Вечный огонь памяти никогда не погаснет в наших сердцах!