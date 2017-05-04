Мурманчанина оштрафовали за съёмку квадрокоптером

05 Мая 2017 года, 10:01

МУРМАНСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Жителя Мурманска оштрафовали за проведение съёмки квадрокоптером в районе режимного предприятия. Об этом «Би-порту» сообщили в УФСБ России по Мурманской области. Съёмку гражданин проводил в личных целях без соответствующих разрешений.

«При этом создав угрозу функционирования данного объекта и здоровью его сотрудников», - сообщили в ведомстве, не уточнив, о каком именно предприятии идёт речь.

В результате владелец квадрокоптера был привлечён к административной ответственности, предусмотренной часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ.

Фото: Rustelegraph.ru