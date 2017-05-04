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Жизнь в Мурманске


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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » На Красной площади 9 мая покажут новинки боевой техники
 
 
 
 
05 Мая 2017 года, 10:33

На Красной площади 9 мая покажут новинки боевой техники


МОСКВА/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – В этом году Министерство обороны в День Победы впервые выведет на Красную площадь несколько новинок, пишет газета «Известия».

Речь о бронеавтомобилях «Тигр» с автоматическими боевыми модулями «Арбалет». Эта система объединяет в себе 12,7-миллиметровый пулемет «Корд», 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ и 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Система управления огнем модуля имеет функцию захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет вести точный огонь с места и в движении по неподвижным и движущимся целям на расстоянии от 1,5 до 2 тысяч м.

Не менее эффективен и «Тигр», вооруженный противотанковым комплексом «Корнет-Д1». В нем используются два типа ракет: с тандемными–кумулятивными и термобарическими боевыми частями. На максимальной дальности в 5 тысяч м кумулятивные ракеты с легкостью пробивают броню в 1,5 м, а термобарическая боевая часть может уничтожить дот или бункер противника.

Еще одна новинка парада — танк Т–72Б3, но не тот, что появился в армии после военно-прикладных игр «Танковый биатлон-2015», а еще раз модернизированный. В нем к форсированному двигателю мощностью в 1130 л.с. и автоматической коробке передач добавили новую гибридную защиту. Она объединяет самые эффективные решения, примененные на танках Т–90С и Т–14 «Армата». На танке Т–72Б3 стоит новое 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, стабилизированный многоканальный прицел «Сосна-У» и цифровой баллистический вычислитель.

Также на Красную площадь выйдут два арктических зенитных–ракетных комплекса: Тор-М2ДТи «Панцирь–СА», созданные на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.

«Арктическая многоножка» специально приспособлена для передвижения по болотистым почвам и с легкостью преодолевает снежные торосы. В башне-арсенале арктического «Тора» спрятаны 16 управляемых ракет малой дальности (обычный «Тор» нес восемь). Комплекс может сбивать вертолеты, самолеты и крылатые ракеты на высоте от 10 м до 10 км и расстоянии в 16 км. Один такой ЗРК ведет 48 объектов, находящихся в воздухе. При этом аппаратура слежения выбирает 10 наиболее опасных целей, обеспечивая гарантированное поражение четырех из них.

Похожими свойствами обладает «Панцирь-СА». Он также сделан на базе гусеничного транспортера ДТ–30. В отличие от обычной версии «Панциря» у него нет скорострельных пушек. Зато имеется увеличенный боезапас из 18 гиперзвуковых зенитных ракет. Они позволяют уничтожать любые воздушные цели в радиусе 20 км.

В Мурманской области парады состоятся в Мурманске и Североморске. 9 мая по главной улице столицы Заполярья пройдут 436 военнослужащих, в том числе женщин, а также 46 единиц техники. В североморском параде примут участие 451 военнослужащий и 17 единиц военной техники.

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