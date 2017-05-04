Служебная собака помогла обезвредить преступника во время перестрелки в Петрозаводске

05 Мая 2017 года, 10:50

ПЕТРОЗАВОДСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Во время перестрелки в Петрозаводске 3 мая погибла собака, помогавшая обезвредить вооруженного человека, пишет «Губерния Daily».

Напомним, позавчера в Петрозаводске в доме №31в по улице Герцена в подвале заперся мужчина. Он угрожал взорвать дом, устроил перестрелку с полицией и повредил систему отопления.

На место события вызвали из отпуска кинолога Александра Досаева и его собаку, овчарку Амура, не раз выручавшую полицейских. Амур пошел на задержание по команде хозяина в то время, когда другая собака с кинологом сидели в машине. Как стало известно, работающий кинолог не пустил свою собаку, поскольку та не была обучена задержанию преступников.

Действия Амура позволили обезвредить вооруженного человека, угрожавшего гибелью жителям дома – увидев собаку, преступник начал стрелять, повредил трубы водоснабжения, но не успел или не смог выстрелить в газовое оборудование.