Открытый после реставрации музей истории Госавтоинспекции посетил начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов

05 Мая 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 5 мая - Игорь Валерьевич приехал в музей Госавтоинспекции после его обновления впервые. Генерал Баталов осмотрел экспонаты, с удовольствием пообщался с ветеранами Госавтоинспекции. Особенный интерес у него вызвал аппарат для сдачи теоретической части экзамена на «права». В заключение визита начальник УМВД России по Мурманской области оставил памятную запись в книге отзывов музея.

Музей истории ГАИ-ГИБДД Мурманской области открылся после реставрации меньше месяца назад. Он разместился в новом, более просторном помещении, расширил свои экспозиции. Например, здесь силами Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД воссоздан фрагмент настоящей дежурной части, светофор и пешеходная «зебра» образца советского периода. Стоит отметить, что в музее ГИБДД находятся только подлинные экспонаты.

Музей ГАИ-ГИБДД Мурманской области является важной частью воспитательной работы с сотрудниками, школьниками и молодежью. Ежедневно экскурсии для граждан проводят члены Совета ветеранов ГАИ. Они рассказывают не только об официальной истории Госавтоинспекции, но и делятся воспоминаниями о своей службе, а также напоминают о безопасном поведении на дорогах. Посетители с восторгом рассматривают представленные в музее вещи, оставляют массу положительных отзывов об экспонатах музея.

Начальник УМВД России по Мурманской области, завершая свой первый визит в обновленный музей ГАИ-ГИБДД, отметил значительный вклад ветеранов ГИБДД в работу с действующими сотрудниками и школьниками и поблагодарил их за такую нужную работу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)