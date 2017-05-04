Сотрудники Посольства России в Норвегии почтили память воинов Великой Отечественной войны

05 Мая 2017 года, 11:07

НОРВЕГИЯ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Представитель Посольства России в Норвегии 1 мая вручил персональное поздравление президента России ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Михайловне Зиновьевой (1915 г.р.), проживающей на территории Норвегии, сообщается на странице Посольства в Facebook.

Клавдия Зиновьева принимала участие в боевых действиях на Восточном и Северо-Западном фронтах в качестве врача. Она была награждена Орденом Отечественной войны.

3 мая состоялось возложение венков и цветов к могилам советских воинов на мемориальном комплексе на острове Тьётта в Северной Норвегии. В церемонии приняли участие сотрудники Посольства, заместитель мэра коммуны Альстахауг, ветераны, соотечественники и представители норвежской церкви.

Кроме того, сотрудники Посольства возложили цветы к установленному на Северном полярном круге (губерния Нурланд) памятнику советским военнопленным, погибшим на каторжных работах при строительстве Нурландской магистрали в 1942-1945 годах.