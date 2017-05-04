Инфляция в России выросла до 1,4%

05 Мая 2017 года, 11:20

РОССИЯ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ - За период с 25 апреля по 2 мая 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,0%, с начала года – 101,4%.

За прошедший период цены на баранину, свинину, маргарин, молоко, хлеб ржаной и из пшеничной муки 1 и 2 сортов выросли на 0,2-0,3%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 2,5%, куры, масло подсолнечное, крупа гречневая, сахар и конфеты шоколадные – на 0,2-1,0%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,3%, в том числе на капусту белокочанную – 13,5%, лук – 8,8%, картофель – 7,5%, морковь – 5,8%. В то же время огурцы подешевели на 4,6%.