В Мурманске в преддверии Дня Победы прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова

05 Мая 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 5 мая - В Мурманске в тире «Динамо» накануне состоялись лично-командные первенства по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников УМВД России по Мурманской области и сотрудников правоохранительных и силовых ведомств региона.

Состязания, организованные в целях повышения спортивного мастерства, популяризации развития стрелкового спорта, были приурочены к празднованию 72-й годовщины в Победы в Великой Отечественной войне.

Велась скоростная стрельба по неподвижной мишени с дистанции 25 метров. На подготовку по условиям соревнования давалась 1 минута, на выполнение стрельбы – 10 секунд. Сделать надо было не менее 10 зачетных выстрелов.

По сумме набранных очков жюри определило лидеров. Среди сотрудников УМВД России по Мурманской области первое место у мужчин занял Александр Рубан, представлявший Управление по работе с личным составом областного управления МВД России. Второе – Сергей Волокитин из Экспертно-криминалистического центра, третье - сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков Евгений Петунин.

Среди женщин лучшими стали Алина Васенева из Управления по контролю за оборотом наркотиков и Наталья Мурашова из управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Между командами органов внутренних дел места распределились следующим образом: 1 место получила команда УРЛС, второе – ЭКЦ, третье - УКОН УМВД России по Мурманской области.

В соревнованиях «Динамо» среди сотрудников правоохранительных структур среди женщин 1 место заняла Яна Малькова (КФК №8 ФСБ), 2 место - Татьяна Нилова (КФК №8, ФСБ), 3 место - Анна Романчук (ОМОН Росгвардии).

У мужчин победилем стал Дмитрий Кокарев (ОМОН Росгвардия). 2 место занял Сергей Сметанин (УФСИН), 3 место - Валерий Шестаков (УФСИН).

В командном первенстве лучшей стала команда КФК № 8. Серебряный привез соревнований - КФК № 2, пограничнное управление. Бронзу получила команда ОМОН Росгвардии.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)