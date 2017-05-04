Где мой багаж? В 2016 году авиакомпании потеряли менее 1% багажа

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты
Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» Майское предложение от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»
Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада Центр Мурманска перекроют для репетиции военного парада
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Отмечать праздники вместе
 
 
 
 

Курсы валют 05.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,1692
0,3369
1 USD
Доллар США
57,5714
0,4787
1 EUR
Евро
62,7298
0,4074
10 NOK
Норвежских крон
66,5358
0,1528
10 SEK
Шведских крон
65,1961
0,4461
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

7.9 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

Минздрав разрабатывает новую систему обеспечения населения препаратами
05 Мая 2017, 10:18
Минздрав разрабатывает новую систему обеспечения населения препаратами
Более пяти тысяч человек приняли участие в мероприятиях Праздника Севера
05 Мая 2017, 08:20
Более пяти тысяч человек приняли участие в мероприятиях Праздника Севера
В День Победы маршрут движения общественного транспорта в Мурманске изменится
04 Мая 2017, 16:52
В День Победы маршрут движения общественного транспорта в Мурманске изменится
Расселение из аварийного жилья в России проходит плановыми темпами
04 Мая 2017, 16:40
Расселение из аварийного жилья в России проходит плановыми темпами
 
 
 
 

Самое читаемое

Детской стоматологии в Мурманске не хватает врачей
04 Мая 2017, 20:30
Определён подрядчик для реконструкции Мурманского Драмтеатра
04 Мая 2017, 17:45
Упаковки с 1080 банками пива представила финская пивоварня
04 Мая 2017, 18:00
Присяжные признали виновным северянина, обвиняемого в двойном убийстве
04 Мая 2017, 20:45
Прокуратура внесла представление Марине Ковтун за содержание дороги на Териберку
04 Мая 2017, 13:11
Спорткомплекс в Росляково обойдется в 44 млн рублей
04 Мая 2017, 15:51
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Где мой багаж? В 2016 году авиакомпании потеряли менее 1% багажа
 
 
 
 
05 Мая 2017 года, 11:34

Где мой багаж? В 2016 году авиакомпании потеряли менее 1% багажа


МИР/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – В 2016 году авиакомпании теряли каждый шестой из тысячи сдаваемых в багаж чемоданов (сумок и других вещей). Такие данные приводит «The Sun» со ссылкой на результаты ежегодных исследований.

Специалисты по авиатранспортным коммуникациям SITA отметили, что прошедший год показатели потерянного багажа стали лучшими за всю историю, сократившись по сравнению с 2015 годом на 12,25%. При этом затраты, которые понесли авиакомпании на компенсацию пассажирам за утерянный багаж выросли и достигли рекордных £1,63 млрд.

Чаще всего багаж теряется в результате трансфера на стыковочных, когда вещи транспортируются из самолёта в самолёт. Доля подобных потерь составила 47%.

Около 15% приходилось на потери при неправильно выписанном билете и во время проверки багажа службами безопасности после регистрации на рейс. Ещё 16% утерь пришлись на вещи, которые были не загружены на борт самолёта.

В отчёте отмечается, что на долю обработчиков багажа приходится почти половина всех ошибок, связанных с задержкой или утерей багажа.

С 2007 года Европа добилась 51-процентного снижения потерь, когда они составляли 16,60 штук на 1000. Сейчас - каждый восьмой пассажир из тысячи, путешествующий Европейскими рейсами, в прошлом году прибывал в пункт назначения без багажа. Значительно лучше обстоят дела на Американском континенте – там пропадает без вести всего три сумки, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе их было всего две на 1000.

Российские показатели существенно отличаются от мировых. В большинстве аэропортов страны процесс обработки багажа до сих пор осуществляется в ручном режиме, что приводит к ошибкам и потерям. Но есть и положительные примеры. Так, благодаря полной автоматизации обработки багажа в аэропорту «Пулково» (Петербург) долю неотправленных вещей пассажиров удалось снизить до 0,06%.

Фото: Анастасия Лето

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Инфляция в России выросла до 1,4%
2.
Сотрудники Посольства России в Норвегии почтили память воинов Великой Отечественной войны
3.
Мурманчанина оштрафовали за съёмку квадрокоптером
4.
Более пяти тысяч человек приняли участие в мероприятиях Праздника Севера
5.
Температура растёт, ветер усиливается в Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта