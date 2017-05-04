Где мой багаж? В 2016 году авиакомпании потеряли менее 1% багажа

05 Мая 2017 года, 11:34

МИР/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – В 2016 году авиакомпании теряли каждый шестой из тысячи сдаваемых в багаж чемоданов (сумок и других вещей). Такие данные приводит «The Sun» со ссылкой на результаты ежегодных исследований.

Специалисты по авиатранспортным коммуникациям SITA отметили, что прошедший год показатели потерянного багажа стали лучшими за всю историю, сократившись по сравнению с 2015 годом на 12,25%. При этом затраты, которые понесли авиакомпании на компенсацию пассажирам за утерянный багаж выросли и достигли рекордных £1,63 млрд.

Чаще всего багаж теряется в результате трансфера на стыковочных, когда вещи транспортируются из самолёта в самолёт. Доля подобных потерь составила 47%.

Около 15% приходилось на потери при неправильно выписанном билете и во время проверки багажа службами безопасности после регистрации на рейс. Ещё 16% утерь пришлись на вещи, которые были не загружены на борт самолёта.

В отчёте отмечается, что на долю обработчиков багажа приходится почти половина всех ошибок, связанных с задержкой или утерей багажа.

С 2007 года Европа добилась 51-процентного снижения потерь, когда они составляли 16,60 штук на 1000. Сейчас - каждый восьмой пассажир из тысячи, путешествующий Европейскими рейсами, в прошлом году прибывал в пункт назначения без багажа. Значительно лучше обстоят дела на Американском континенте – там пропадает без вести всего три сумки, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе их было всего две на 1000.

Российские показатели существенно отличаются от мировых. В большинстве аэропортов страны процесс обработки багажа до сих пор осуществляется в ручном режиме, что приводит к ошибкам и потерям. Но есть и положительные примеры. Так, благодаря полной автоматизации обработки багажа в аэропорту «Пулково» (Петербург) долю неотправленных вещей пассажиров удалось снизить до 0,06%.

Фото: Анастасия Лето