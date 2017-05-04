Ликвидация ООО: особенности и правила проведения процедуры

Ни одно предприятие не может прекратить свою деятельность в одну минуту. Даже если работа учреждения не включала взаимодействия с финансовыми потоками, закрытие фирмы должно происходить в рамках описанных законом норм. В противном случае прекращение рабочего процесса будет считаться неправомерным, а владелец компании может быть привлечен к ответственности.
Чтобы не допустить неточностей при проведении процесса и не нажить себе лишних проблем, рекомендуется проводить банкротство или ликвидацию ООО при содействии профессионалов.
Алгоритм действий
Для проведения мероприятий по ликвидации владельцу предприятия или его доверенному лицу нужно провести такие действия:
- Собрать учредителей и принять решение о закрытии предприятия.
- Создать комиссию для проведения ликвидационной процедуры, организовать передачу печатей и документов.
- Опубликовать уведомление о намерении ликвидировать предприятие в требуемом издании.
- Провести подготовку списка кредиторов и дебиторов, а также оплату задолженности перед бюджетами.
- Организовать инвентаризационные мероприятия.
- Отправить уведомления госрегистратору и органам налоговой службы.
- Сняться с учета в фондах госзначения.
- Провести увольнение работников или перевод их на работу в другие организации.
- Пройти проверку, организованную ГНИ, госфондами и так далее.
- Получить справки от ГНИ об отсутствии долгов и закрытии банковских счетов.
- Аннулировать предприятие как плательщика НДС в ГНИ.
- Сдать печати в органы МВД.
- Организовать составление акта комиссии по ликвидации и исключение из ЕГРПОУ.
- Сдать отчет органам статистики.
После проведения перечисленных выше действий ликвидация ООО может считаться завершенной и проведенной согласно нормам закона.
Ответственность руководителя ООО
Не стоит забывать, что руководящий состав несет полную ответственность за все принятые меры и действия, которые были совершены предприятием в момент его присутствия на должности руководителя (вплоть до момента закрытия). Данное лицо также несет ответственность за все долги, появившиеся при его управлении.
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