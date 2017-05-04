Ликвидация ООО: особенности и правила проведения процедуры

05 Мая 2017 года, 11:40

Ни одно предприятие не может прекратить свою деятельность в одну минуту. Даже если работа учреждения не включала взаимодействия с финансовыми потоками, закрытие фирмы должно происходить в рамках описанных законом норм. В противном случае прекращение рабочего процесса будет считаться неправомерным, а владелец компании может быть привлечен к ответственности.

Чтобы не допустить неточностей при проведении процесса и не нажить себе лишних проблем, рекомендуется проводить банкротство или ликвидацию ООО при содействии профессионалов.

Алгоритм действий

Для проведения мероприятий по ликвидации владельцу предприятия или его доверенному лицу нужно провести такие действия:

Собрать учредителей и принять решение о закрытии предприятия.

Создать комиссию для проведения ликвидационной процедуры, организовать передачу печатей и документов.

Опубликовать уведомление о намерении ликвидировать предприятие в требуемом издании.

Провести подготовку списка кредиторов и дебиторов, а также оплату задолженности перед бюджетами.

Организовать инвентаризационные мероприятия.

Отправить уведомления госрегистратору и органам налоговой службы.

Сняться с учета в фондах госзначения.

Провести увольнение работников или перевод их на работу в другие организации.

Пройти проверку, организованную ГНИ, госфондами и так далее.

Получить справки от ГНИ об отсутствии долгов и закрытии банковских счетов.

Аннулировать предприятие как плательщика НДС в ГНИ.

Сдать печати в органы МВД.

Организовать составление акта комиссии по ликвидации и исключение из ЕГРПОУ.

Сдать отчет органам статистики.

После проведения перечисленных выше действий ликвидация ООО может считаться завершенной и проведенной согласно нормам закона.

Ответственность руководителя ООО

Не стоит забывать, что руководящий состав несет полную ответственность за все принятые меры и действия, которые были совершены предприятием в момент его присутствия на должности руководителя (вплоть до момента закрытия). Данное лицо также несет ответственность за все долги, появившиеся при его управлении.

Узнать больше о правилах закрытия ООО можно на этом сайте. Здесь также можно получить профессиональную помощь от специалистов в данной сфере. При необходимости сотрудниками службы может быть проведена ликвидация предприятия с долгами или без них под ключ.