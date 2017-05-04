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Главная » НОВОСТИ » Ликвидация ООО: особенности и правила проведения процедуры
 
 
 
 
05 Мая 2017 года, 11:40

Ликвидация ООО: особенности и правила проведения процедуры


Ни одно предприятие не может прекратить свою деятельность в одну минуту. Даже если работа учреждения не включала взаимодействия с финансовыми потоками, закрытие фирмы должно происходить в рамках описанных законом норм. В противном случае прекращение рабочего процесса будет считаться неправомерным, а владелец компании может быть привлечен к ответственности.

Чтобы не допустить неточностей при проведении процесса и не нажить себе лишних проблем, рекомендуется проводить банкротство или ликвидацию ООО при содействии профессионалов.

Алгоритм действий

Для проведения мероприятий по ликвидации владельцу предприятия или его доверенному лицу нужно провести такие действия:

  • Собрать учредителей и принять решение о закрытии предприятия.
  • Создать комиссию для проведения ликвидационной процедуры, организовать передачу печатей и документов.
  • Опубликовать уведомление о намерении ликвидировать предприятие в требуемом издании.
  • Провести подготовку списка кредиторов и дебиторов, а также оплату задолженности перед бюджетами.
  • Организовать инвентаризационные мероприятия.
  • Отправить уведомления госрегистратору и органам налоговой службы.
  • Сняться с учета в фондах госзначения.
  • Провести увольнение работников или перевод их на работу в другие организации.
  • Пройти проверку, организованную ГНИ, госфондами и так далее.
  • Получить справки от ГНИ об отсутствии долгов и закрытии банковских счетов.
  • Аннулировать предприятие как плательщика НДС в ГНИ.
  • Сдать печати в органы МВД.
  • Организовать составление акта комиссии по ликвидации и исключение из ЕГРПОУ.
  • Сдать отчет органам статистики.

После проведения перечисленных выше действий ликвидация ООО может считаться завершенной и проведенной согласно нормам закона.

Ответственность руководителя ООО

Не стоит забывать, что руководящий состав несет полную ответственность за все принятые меры и действия, которые были совершены предприятием в момент его присутствия на должности руководителя (вплоть до момента закрытия). Данное лицо также несет ответственность за все долги, появившиеся при его управлении.

Узнать больше о правилах закрытия ООО можно на этом сайте. Здесь также можно получить профессиональную помощь от специалистов в данной сфере. При необходимости сотрудниками службы может быть проведена ликвидация предприятия с долгами или без них под ключ.

 

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