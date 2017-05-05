Работники Колэнерго возложили венки и цветы к Памятнику энергетикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

05 Мая 2017 года, 11:50

МУРМАШИ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня сотрудники Колэнерго возложили венки и цветы к Памятнику энергетикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник расположен около здания управления энергопредприятия в поселке Мурмаши.

7 мая энергетики посетят Мемориал защитникам Советского Заполярья в Долине Славы, находящейся на правом берегу реки Западная Лица.

9 мая, в день празднования 72-й годовщины Великой Победы по многолетней традиции работники Колэнерго примут участие в шествиях, которые пройдут в городах и поселках региона.