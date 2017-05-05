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Главная » НОВОСТИ » Пенсионерка через суд хочет забрать у области своё жильё
 
 
 
 
05 Мая 2017 года, 11:56

Пенсионерка через суд хочет забрать у области своё жильё


МУРМАНСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Пенсионерка Любовь Дюба через суд добивается возвращения своей квартиры. Сегодня, 5 мая, Октябрьский суд провел первое заседание по данному делу. В качестве ответчика выступает администрация Мурманска и Правительство Мурманской области, третье лицо в процессе – администрация ЗАТО город Североморск.

Почти 10 лет истец прожила в североморском доме престарелых, но из-за новых правил, которым подчиняется учреждение на протяжении года, решила покинуть привычное место.

Специализированный дом был построен в 2006 году и финансировался из областного бюджета – 27 миллионов рублей в год. В городской администрации говорили о том, что постояльцам оказывается полный спектр медицинских, социальных и бытовых услуг. Пенсионеры получали отдельную квартиру, сдав муниципалитету свое жилье.

Изменения стали происходить в 2016 году, и коснулись в первую очередь федерального законодательства. Согласно им Министерство социального развития лишилось права предоставлять помещения в спецучреждении гражданам на старых условиях – взамен квартир собственников. В результате дом престарелых стал стационаром и перепрофилировался в Комплексный центр социального обслуживания. До 31 декабря 2017 за проживающими в нем сохранились льготные условия оплаты.

Любовь Дюба не согласна жить по новым стандартам и платить 75% своей пенсии за место в стационаре, но она отдала свое жилье в собственность области, соответственно Североморск квадратных метров не получил и возвращать женщине нечего.

«Из общего числа проживающих на текущее время большая часть – 24 человека перешли на условия стационара с оплатой 75% среднедушевого дохода, – сообщила заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева. – Министерство, привлеченное в качестве третьего лица по данному делу, поддерживает позицию истца, и считает, что решение суда будет являться правовым основанием для внеочередного обеспечения жилым помещением или основанием для приобретения жилого помещения за счет средств соответствующего бюджета».

Министерство обращалось в администрацию ЗАТО Североморск с предложением принять спецдом в собственность, но муниципалитет отказался, указав на отсутствие средств на содержание объекта. Глава ведомства Сергей Мякишев ранее рассказал «Би-порту» о том, что варианты возврата жилья пенсионерам будут прорабатываться с муниципалитетом, но до сих пор механизма для этого законодательством не предусмотрено.

«Мы продолжаем искать компромиссные варианты, и ни один человек не будет лишен жилья, не останется на улице. Все окончательные решения будут носить исключительно законодательное обоснование», – подчеркнула Виденеева.

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