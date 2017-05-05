Стали известны доходы руководителей Прокуратуры и Следственного комитета Мурманской области

05 Мая 2017 года, 12:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Прокурор Мурманской области Василий Щербаков в 2016 году заработал 3,58 млн рублей. Сведения о доходах были опубликованы на сайте ведомства. Никакой собственности Щербаков не имеет, но в пользовании у него находятся две квартиры площадью 50 и 93,3 квадратных метров. В пользовании его несовершеннолетнего сына находится квартира площадью 57 квадратных метров.

Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области Андрей Ефремов в минувшем году ещё в должности заместителя руководителя ведомства заработал 3,27 млн рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 1250 квадратных метров, жилой дом площадью 75,1 квадратных метров и совместная с несовершеннолетним ребёнком квартира площадью 77,1 квадратных метров. Кроме того, у него имеется два автомобиля ВАЗ и Мицубиси.

Фото: Newsvo