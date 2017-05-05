В Мурманске состоялся сбор юнармейцев

05 Мая 2017 года, 13:05

МУРМАНСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Накануне Дня Победы в Мурманске впервые прошел сбор юнармейцев. Ребята избрали штаб местного отделения, а также выбрали делегатов для участия в региональном сборе юнармейских отрядов Мурманской области.

«Юнармейское движение создано по инициативе Министерства обороны и поддержано президентом Владимиром Путиным, – рассказала начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации Мурманска Людмила Ананьина. – Целью организации является повышение интереса у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев».

В настоящее время в образовательных учреждениях Мурманска зарегистрировано 22 юнармейских отряда, три из которых пройдут в праздничном параде 9 мая.

АГМ