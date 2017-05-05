Сегодня 140 лет со дня рождения Георгия Седова

05 Мая 2017 года, 13:22

РОССИЯ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня минуло 140 лет со дня рождения Георгия Седова, полярного исследователя, гидрографа, старшего лейтенанта Российского флота. Он провел метеорологические, магнитные наблюдения, картографические и геологические работы на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, организовал экспедицию на Северный полюс.

Георгий Седов родился в простой рыбацкой семье. Он отучился в «Мореходных классах» имени графа Коцебу в Ростове-на-Дону, поступил в военно-морской флот, был зачислен в учебную команду и назначен штурманом на учебное судно. В 1901 году Седов сдал экзамены за полный курс Петербургского морского корпуса, через год получил чин поручика запаса и был прикомандирован к Главному гидрографическому управлению.

В апреле 1903 года Георгий Седов отправился в Архангельск, провел там почти полгода и влюбился в Арктику на всю свою жизнь. Позже он проводил исследования на Каспии и по возвращении выступил с предложением нового метода определения географических координат. После этого Седов стал членом Российского географического общества. Все это время его не покидала мысль покорить Северный полюс.

Экспедиция на Северный полюс стартовала 27 августа 1912 года на парусно-паровом судне «Святой мученик Фока». Кораблю пришлось встать на зимовку на Новой Земле и провести там почти год. На вторую зимовку «Святой мученик» остановился на острове Гукера в бухте Тихой. Запасы угля были на исходе, многие члены экспедиции, в том числе Седов, болели цингой.

15 февраля 1914 года Седов с несколькими добровольцами на собачьих упряжках отправился к острову Рудольфа. Он собирался пешком дойти до самой северной точки Земли и водрузить там российский флаг. Спустя три недели пути, 5 марта 1914 года, организм исследователя не выдержал истощения и болезни. Похоронили Седова на острове Рудольфа – самом северном острове Земли Франца-Иосифа.

Именем Георгия Седова названы архипелаг, мыс, залив, пик, поселок, улицы в населенных пунктах, гидрографический ледокол и речной пассажирский пароход. Также его имя увековечили в названии самого крупного в мире учебного барк «Седов». Барк был приписан к Мурманскому государственному техническому университету, но в апреле 2017 года его передали в оперативное управление Калининградского государственного технического университета