Морковь подорожала в Мурманской области за неделю

05 Мая 2017 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ — С 25 апреля по 2 мая белокочанная капуста в Мурманской области подорожала на 13,3%. Кроме того, по данным Мурманскстата, на 13% выросла цена на морковь, а репчатый лук прибавил в цене 6,9%. Отмечается также подорожание яблок на 2,2%, картофеля — на 1,6%, поваренной соли — на 0,6% и пшеничной муки — на 0,5%.

Вместе с тем на 4,4% подешевела гречневая крупа. Снизились цены на сахарный песок — на 0,8%, а также подешевели охлаждённые и мороженые куры — на 0,7% и подсолнечное масло — на 0,5%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.