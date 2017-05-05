20 орудий лова изъято у браконьеров сотрудниками регионального Росрыболовства

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – На водоёмах Мурманской области с 24 по 30 апреля выявлено 21 нарушение в области рыболовства. Инспекторами Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства наложены административные штрафы, общая сумма которых составила 50500 рублей.
«Ущерб водным биологическим ресурсам России, причиненный нарушителями законодательства в области рыболовства, составил 11890 рублей. У браконьеров изъято 20 запрещенных орудий лова», – сообщают в управлении.
Всего за этот период взыскано 36 500 рублей, с учетом штрафов, наложенных за предыдущий отчетный период.