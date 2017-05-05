Норвежские губернии Финнмарк и Трумс хотят объединить

05 Мая 2017 года, 15:10

НОРВЕГИЯ/ 5 мая/ БИ-ПОРТ — Партии правящей коалиции Норвегии накануне заключили соглашение о слиянии губерний Финнмарк и Трумс. Как сообщает The Independent Barents Observer, объединение открывает дорогу для исторической административной трансформации Северной Норвегии.

Согласно решению властей, всё норвежское побережье Баренцева моря сливается в один административный регион с территорией почти 75 тысяч кв. км и населением свыше 240 тысяч человек. Пока регион ещё не получил названия, однако уже известно, что его столицей будет Тромсё. Отмечается, что третья входящая в состав Северной Норвегии губерния Нурланд сохранит свою самостоятельность.

Реформа вступит в силу в январе 2020 года. Она является частью государственной перестройки, инициированной нынешним правительством страны. В рамках программы количество административных территорий Норвегии будет сокращено с 19 до 11.

Инициаторы считают, что реформа подготовит страну к будущему, однако оппозиционеры выступают против слияния губерний и обещают аннулировать реформу в случае победы на выборах в сентябре 2017 года.

Кроме того, недовольство активно выражают в Финнмарке — в губернии опасаются, что слияние ослабит позиции местной власти и лишит регион рабочих мест. В числе аргументов «против» также расположение региона на границе с Россией. Кроме того, местные власти считают, что Финнмарку легче будет развивать местную демократию и управлять земельными угодьями и водными ресурсами, будучи отдельным регионом.