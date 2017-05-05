Жительница Мончегорска предоставляла ложные сведения для получения субсидии

05 Мая 2017 года, 15:28

МОНЧЕГОРСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – «Мончегорскому межрайонному центру социальной поддержки населения» действиями местной жительницы нанесен ущерб свыше 10 тысяч рублей. Женщина, 1979 года рождения, предоставляла в организацию недостоверные данные о своих доходах, в результате чего незаконно получала субсидии на оплату квартиры и коммунальных услуг на протяжении 2015 и 2016 годов.

«Завершено расследование уголовного дела по части третьей статьи 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

В ведомстве отметили, что женщина возместила причинённый ущерб. Согласно санкции инкриминируемой статьи ей может грозить штраф, а также лишение свободы сроком до шести лет.