Пару мурманчан вывели из самолёта за неподобающее поведение

05 Мая 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 5 мая/ БИ-ПОРТ – 30-летнего бизнесмена из Мурманска Илью Мякинина с супругой Ксенией сняли с рейса Мурманск — Анталья из-за неподобающего поведения, пишет Life.

По сообщениям очевидцев, супруги были пьяны и шумно себя вели. После того как пассажиров предупредили, что из-за их поведения могут задержать рейс и выставить им счёт, Мякинин начал успокаивать супругу.

«В итоге мужик сорвался и закричал: «Ты, тупая тварь, заткни свой хлебальник!», — после чего все пассажиры в самолёте зааплодировали», — рассказали очевидцы.

Супругов вывели из самолёта, в отношении них составлен протокол об административном правонарушении. Они уже оплатили 1000 рублей штрафа.

Фото: М. Паламарчук